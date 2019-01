Ardooie verliest één rode brievenbus CDR

21 januari 2019

Bpost haalt de komende maanden in gans Vlaanderen heel wat rode brievenbussen weg omdat hun gebruik gedaald is. In Ardooie sneuvelt er welgeteld één bus: het exemplaar in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 65. De rode brievenbussen langs de Beverensestraat, de Bloemgatstraat, de Izegemsestraat, de Monseigneur Roelensstraat, de Roeselaarsestraat, de Steenovenstraat en ter hoogte van Stationsstraat 201 in Ardooie blijven. Ook aan de bussen op het Dorpsplein van Koolskamp en in de Lichterveldsestraat wordt niet geraakt.