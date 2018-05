Ardooie peilt naar waardering centrum 25 mei 2018

02u39 0

De gemeente Ardooie legt haar oor te luister bij de eigen inwoners en handelaars/ondernemers. Deze bevraging heeft als doel de aantrekkelijkheid van het centrum te meten en te verbeteren. Alle huishoudens ontvangen van de gemeente een papieren versie van de enquête in de bus. De ingevulde papieren enquêtes kunnen tijdens de openingsuren in het gemeentehuis afgegeven worden of in de brievenbus van het gemeentehuis gedeponeerd worden tot en met 22 juni. Hiermee maak je kans op een leuke attentie. Daarnaast verspreidt de gemeente een link naar de online enquête via de gemeentelijke website en de sociale mediakanalen van Ardooie. Ook de Middenstandsraad zet zijn schouders onder het initiatief en helpt de enquête te verspreiden onder de handelaars. Met de verzamelde gegevens wil het gemeentebestuur haar centrum verder uitbouwen als een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, te winkelen en te ondernemen. (CDR)