Ardooie organiseert lenteschoonmaak CDR

19 maart 2019

Van zaterdag 23 maart tot en met woensdag 27 maart steekt Ardooie de handen uit de mouwen. Zowel de gemeente, de Spartastappers, Amar als basisscholen de Horizon, de Spanjeschool, de Zonnebloem en de Boomgaard ruimen in die periode zwerfvuil. Wie ook samen met een vereniging, familie of buren de buurt wil poetsen, kan zich melden via milieu@ardooie.be of 051/74.03.64. Dit om ervoor te zorgen dat niet iedereen dezelfde straat opruimt.Wie trouwens in het weekend aan de slag gaat, kan de plaatsen doorgeven waar het verzamelde zwerfvuil staat. De technische dienst zal dat op maandag ophalen.