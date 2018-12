Ardooie doet mee aan Schrijfmarathon Amnesty International CDR

06 december 2018

Brieven veranderen mensenlevens en helpen onrecht de wereld uit. Daarom doet Ardooie mee aan de Schrijfmarathon van Amnesty International. Daarbij worden in de hele wereld brieven geschreven en andere acties ondernomen voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen. In december 2017 werden tijdens de Schrijfmarathon meer dan 5,5 miljoen brieven en solidariteitskaartjes geschreven en online boodschappen verstuurd. Amnesty International gaat er prat op dat gemiddeld één op de vier acties resultaat oplevert. De Schrijfmarathon van 2017 deed nog beter: in zeven van de tien dossiers is er vooruitgang geboekt. Net als vorig jaar focust de Schrijfmarathon 2018 op activisten die met gevaar voor hun eigen leven op een vreedzame manier strijden om de mensenrechten van anderen te verdedigen. Wil je ook je stem laten horen tegen onrecht? Dan kun je op vrijdag 14 december terecht in de bibliotheek in de Monseigneur Roelensstraat. Daar vindt van 14 tot 19 uur een briefschrijfnamiddag plaats.