Ardo Koolskamp is meest fitte werkplek van Vlaanderen CDR

06 december 2018

De Koolskampse afdeling van diepvriesgroentenbedrijf Ardo is winnaar geworden van de 10.000 stappenclash ‘No steps, no glory’, die werknemers wil motiveren om meer te bewegen tijdens, voor en na het werk. Een hele maand namen 27 organisaties het tegen elkaar op. Ardo Koolskamp en het Elewijt Center in Zemst gingen met de overwinning aan de haal en mogen zich de ‘Meest fitte werkplek van Vlaanderen’ noemen. Elke deelnemer zette gemiddeld meer dan 19.000 stappen. Beide winnaars zijn klant bij IDEWE, een van de organisatoren van ‘No steps, no glory’. “Een onderneming heeft er alle belang bij om haar werknemers aan te zetten meer te bewegen”, zegt Mia Van Laeken, verantwoordelijke discipline gezondheidspromotie. “Hoe meer tijd je zittend doorbrengt, hoe meer kans je loopt op diabetes, hart en vaatziekten, ... . Uit cijfers van IDEWE blijkt dat 78 procent van de Belgische werknemers de norm van vijf keer per week een half uur bewegen niet haalt. Reden te meer om deze wedstrijd verder te promoten.”