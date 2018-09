Ardo genomineerd voor Onderneming van het Jaar 05 september 2018

Voedingsgroep Ardo is genomineerd voor de titel Onderneming van het Jaar. Die wordt al sinds 1995 uitgereikt door oa. De Tijd en BNP Paribas Fortis met de bedoeling om de prestaties van Belgische bedrijven in de kijker te zetten. Criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn de financiële resultaten, ondernemerschap, internationalisatie, innovatie en deugdelijk bestuur. Op dinsdag 16 oktober is de opvolger van vastgoedbevak WDP bekend. In het verleden gingen al Katoen Natie, Soudal en Studio 100 met de titel lopen. Ardo neemt het op tegen fineerhoutfabrikant Decospan uit Menen en aluminiumproducent Reynaers Group uit Duffel. (VDI)