Arbeider zwaargewond na val van zes meter 16 maart 2018

02u42 0

Een arbeider van het diepvriesgroentenbedrijf D'Arta, gevestigd langs de Pittemsestraat in Ardooie, is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij van een dak zo'n zes meter naar beneden was gevallen. De man viel om onduidelijke redenen plots van het dak en kwam op een technische installatie terecht, tussen enkele geïsoleerde buizen. Hij viel met zijn hoofd naar beneden. De man slaagde er niet in om zelf tussenuit de buizen te klauteren. Toen zijn collega's opmerkten dat de man gevangen zat, verwittigden ze de hulpdiensten. De brandweer snelde meteen ter plaatse. "Met wat extra mankracht zijn we er uiteindelijk in geslaagd de arbeider uit zijn benepen situatie te halen", zegt brandweercommandant Rob Nachtergaele. "Na een poos verloor hij niettemin het bewustzijn en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis." De man werd met zware verwondingen afgevoerd. Het bedrijf D'Arta wenste gisteren nog niet te reageren. (AHK)