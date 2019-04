Animatoren voor ’t Ravotterke gezocht CDR

08 april 2019

Speelpleinwerking ’t Ravotterke zoekt voor de zomermaanden nog enkele enthousiaste animotoren. Ben je deze zomer 16 jaar? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve ideeën? Ben je graag bezig met kinderen? Dan is deze vakantiejob mogelijks iets voor jou. De speelpleinwerking vindt telkens plaats van 13 tot 18.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via jeugddienst@ardooie.be of 051/74.40.40.

Wist je trouwens dat ’t Ravotterke voortaan elke dag open is van 9 tot 17 uur. Je kan het speelplein langs de Stationsstraat betreden via het poortje. Je dient gewoon te draaien aan de elektronische cilinder en vervolgens het poortje open te duwen.