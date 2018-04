Alerte werknemer Afschrift houdt brand binnen de perken 07 april 2018

De brandweer is gisterennamiddag in de Gapaardstraat tussen gekomen voor een bescheiden, maar verraderlijke brand bij Afschrift, een bedrijf gespecialiseerd in industriële elektriciteit. "Een werknemer stelde plots vast dat zijn graveermachine het niet meer deed", zegt Rob Nachtergaele, officier bij de hulpverleningszone Midwest. "De elektriciteit bleek ook uitgevallen in de ruimte op het gelijkvloers waar hij aan de slag was. De man rook bovendien een brandgeur. Toen hij zocht waar die vandaan kwam, merkte hij dat onderaan een wand een stopcontact bruin kleurde. Hij verwijderde de behuizing en spoot meteen poederblusser in het stopcontact. De brandgeur werd kort nadien echter sterker en manifesteerde zich ook een verdieping hoger. Daarop sloeg de man alarm." Met een hittecamera zagen de blussers dat er achter de wand duidelijk iets groters loos was. "Onze mensen hebben met een koevoet de wand opengebroken en toen zagen we dat de elektrische leidingen achter de wand over een lengte van enkele meter waren doorgebrand", zegt Nachtergaele. "Onze komst was dus geen overbodige luxe." (VHS)