Al smullend wandelen dankzij Landelijke Gilde CDR

28 januari 2019

Landelijke Gilde Koolskamp organiseert op vrijdag 1 maart hun verlichte avondwandeling. Tussen 19.30 en 20.30 uur is het vertrek gepland aan de loods van Kris en Lieselot Loyson-Callewaert in de Oude Zwevezeelsestraat 18. Tijdens de tocht van zes kilometer word je verwend met vijf versnaperingen. Kaarten zijn te koop bij alle bestuursleden van de Landelijke Gilde of bij Danny Vanpoucke op 0497/59.80.61 en Lieven Cortvriendt op 0479/38.01.09. Je kunt ook overschrijven op BE40 7386 1800 0863 met vermelding van het aantal volwassenen/kinderen en dit tot en met 25 februari. Deelnemen kost vijftien euro voor volwassenen en zes euro voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. De gereserveerde tickets liggen de avond zelf klaar op het vertrekpunt. Deelnemers worden gevraagd een fluohesje te dragen en zaklamp mee te brengen. Bij slecht weer kan de tocht met de auto worden afgelegd.