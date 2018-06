Afscheid van schooltje met pijn in het hart KLEUTERS VERHUIZEN MET HUIFKAR SPULLEN NAAR DE BOOMGAARD CHARLOTTE DEGEZELLE

23 juni 2018

02u46 0 Ardooie Met spelletjes, frietjes en een huifkartocht richting hoofdschool De Boomgaard zetten de 21 kleuters van de Watervalschool gisteren de allerlaatste week van het wijkschooltje in. Dat sluit na 53 jaar definitief op 29 juni door een dalend leerlingenaantal.

Over exact een week wordt het Watervalschooltje toegevoegd aan de trieste lijst van wijkschooltjes die de voorbije jaren verdwenen. Vorig jaar zette Scholengroep Arkorum de procedure tot sluiting in gang. De reden? Het dalende leerlingenaantal dat volgend jaar de wettelijke norm niet meer haalt.





Maar het schoolteam en de ouders wilden van het afscheidsfeest gisteren allesbehalve een trieste dag maken. 's Morgens kregen de 21 kleutertjes het gezelschap van die van de Boomgaard. Ze versierden cupcakes, maakten pastakettingen, smulden frietjes en vervolgens ging het met de huifkar richting De Boomgaard. Met die tocht verhuisden de kinderen symbolisch al wat spelmateriaal. In De Boomgaard werden ze verwelkomd met een rode loper en door een erehaag van kleuters. Van een warm welkom gesproken. "Wij verlangen wel om naar de grote school te gaan", vertellen Orlando (5) en Lukas (6). "Maar het is ook heel jammer dat ons schooltje sluit. Het is een mooi schooltje waar er meer plantjes zijn, het minder druk is en we meer ruimte hebben op de speelplaats dan in de grote school. Bovendien is het leuk dat we met alle kindjes samen in de klas zitten. De kleintjes leren van de grote en de grote zorgen voor de kleintjes."





Heel wat ouders daagden op om een handje toe te steken en ook zij vinden het einde van het knusse schooltje bijzonder jammer. "Wij hebben geluk. M'n dochter Louise zit al in het tweede leerjaar en Arthur kan hier nog net z'n derde kleuterklas voltooien", reageert mama Nathalie Willemyns. "Maar het is jammer voor alle andere kindjes die hier straks niet meer terechtkunnen. Wij kozen indertijd heel specifiek voor dit kleine schooltje waar de kinderen niet met 30 in de klas zitten en waar de sfeer heel familiaal is. De kinderen worden hier van heel nauw opgevolgd en genoten bijna van drie jaar extra crèche."





Ook juffen Greta Bonny en Hilde Van Bruwaene leven met een zwaar hart naar die allerlaatste schooldag toe. Hilde gaat straks met pensioen, Greta volgt de kleuters naar De Boomgaard. "Het is best emotioneel. Ik heb hier 27 jaar voor de klas gestaan en m'n kinderen liepen hier zelf school", zegt Greta. "Maar de sluiting komt niet onverwacht. Toen ik startte, zaten hier nog 40 kinderen. Dat het plots gedaan kon zijn zat altijd in m'n achterhoofd, maar toch schrok ik nog toen de knoop doorgehakt werd. Het wordt aanpassen in De Boomgaard. Vooral de drukte ben ik niet meer gewoon. Maar aan de andere kant zal ik ook minder voorbereidingswerk hebben. Toch denk ik niet dat de voordelen opwegen tegen de nadelen."