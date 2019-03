AD Delhaize sluit zondag definitief CDR

29 maart 2019

De AD Delhaize in de Watervalstraat in Ardooie sluit zondag 31 maart definitief de deuren. “Delhaize heeft besloten de winkel niet verder te zetten”, horen we in de winkel. “De negen personeelsleden kunnen aan de slag gaan in de winkel in Varsenare, die eigendom is van dezelfde mensen. Maar iedereen vindt dit te ver en gaat daarom op zoek naar een andere job. Zondag wordt onze allerlaatste dag. Een uitverkoop komt er niet, we werken gewoon verder zoals anders. Sinds het nieuws gisterenavond bekend raakte, merken we wel dat het zich als een lopend vuurtje verspreid. Heel wat mensen komen nog eens langs om afscheid te nemen.” Wat er zal gebeuren met de winkel is voorlopig onduidelijk.