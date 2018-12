ACV Ardooie-Koolskamp geeft Sint-Maartenshuis financieel duwtje CDR

12 december 2018

Voor de derde keer organiseerde het ACV Ardooie-Koolskamp een soep doet je goed-actie ten voordele van het Sint-Maartenshuis in Koolskamp. In totaal leverde de actie 500 euro op, een stevige duw in de rug van het Sint-Maartenshuis. “We zijn blij te constateren dat de actie jaar na jaar meer opbrengt”, klinkt het bij de mensen van de lokale ACV-werking. “Zo kunnen we des te meer mensen hebben die het moeilijk hebben om rond te komen.”