Actiecomité tegen windmolens 22 juni 2018

02u53 0

Het nieuws dat er straks mogelijk twee windmolens neergepoot worden in Ardooie heeft geleid tot de oprichting van een actiecomité. 'Buurtcomité Leefbaar Ardooie-Pittem' is niet te vinden voor eventuele windmolens aan de Turkeyenstraat en op de site van groentenverwerkend bedrijf D'Arta. "Uiteraard zijn we voor groene herbruikbare energie, maar het basisrecht op een goede gezondheid voor de werknemers, kinderen en de buurtbewoners primeert", klinkt het. Ze vrezen onder meer voor slagschaduw, geluidsoverlast en voor hun veiligheid. Maar burgemeester Karlos Callens (Groep 82) sust. "Ik ben inderdaad aangesproken over de inplanting van twee windmolens", zegt hij. "Maar ik heb onmiddellijk gezegd dat er van een windmolen in de Turkeyenstraat geen sprake kan zijn. Het is één of geen en blijkbaar is één molen geen optie. Bovendien zijn er vandaag nog geen vergunningsaanvragen binnen." (CDR)