900 lopers tegen kanker 22 januari 2018

02u38 0 Ardooie Op en rond de terreinen van basisschool De Boomgaard en het IHKA in Ardooie was het zaterdag erg druk voor de allereerste Urban Run, een loopevenement in het kader van Kom op tegen Kanker. Ondanks het gure weer stonden negenhonderd sportievelingen aan de start.

Het verhaal achter de Urban Run begint bij de in 2016 aan kanker overleden Lucrèse Verhelle, oud-leerkracht van de Boomgaard. Haar kinderen willen bij wijze van eerbetoon op 18 maart met z'n vieren de 100 kilometer lopen voor Kom op tegen Kanker. Om voor dat huzarenstukje wat geld in het laatje te krijgen, organiseerde 'Team Lucrèse' de Urban Run. Het was dedoeling om zaterdag genoeg volk samen te krijgen om 1.000 rondjes van 3 kilometer te lopen over een parcours dat onder meer drie Ardooise scholen, de brandweerkazerne en het gemeentehuis aandeed. Hoeveel rondjes er precies gelopen zijn, is niet duidelijk, maar het waren er veel meer dan de beoogde duizend. Ook de 2.500 euro startgeld voor 18 maart is binnen. Als het aan de organisatie ligt, krijgt de Urban Run volgend jaar een vervolg. (SVR)