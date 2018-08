64 papegaaien en 17 konijnen in beslag genomen 10 augustus 2018

02u30 0

De milieudienst van de politiezone Regio Tielt en de diensten Dierenwelzijn van zowel de Vlaamse als de federale overheid hebben gisteren bij een kweker in Koolskamp 64 papegaaien en 17 konijnen in beslag genomen. De papegaaien bleken voor het overgrote deel beschermde diersoorten die onder een speciale wetgeving vallen en niet zomaar in ons land mogen gehouden en verkocht worden. Ook de verblijven van de dieren voldeden niet aan de normen. Kweker Francky D. kreeg ook te horen dat zijn milieuvergunning niet in orde was. Er waren ook problemen met het handelsregister. (VHS)