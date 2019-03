16,5 procent rijdt te snel tijdens snelheidscontroles Alexander Haezebrouck

21 maart 2019

16 procent van de bestuurders reed woensdag te snel tijdens snelheidscontroles in Ardooie, Lichtervelde en Wingene. De politie controleerde in de Roeselaarsestraat in Ardooie, in de Kortemarkstraat in Lichtervelde en in de Ruiseleedsesteenweg in Wingene. Op alle plaatsen is de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. in Ardooie werden 721 voertuigen gecontroleerd, 116 bestuurders werden geflitst. In Lichtervelde werden 380 voertuigen gecontroleerd, daarvan reden 62 bestuurders te snel. In Wingene tenslotte werden 220 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden 40 bestuurders te snel, dat is 18,18 procent van de gecontroleerde bestuurders.