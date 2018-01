1.000 euro beloning voor wie Spaans hondje Patty vindt 02u51 0 Foto Timmy Van Assche Er loopt een intensieve zoekactie naar de 8-jarige Patty.

Er is een intensieve zoekactie gaande naar het 8-jarige hondje Patty. De zwartwitte galgo liep meer dan vijf maanden geleden weg in de Ardooise Stationsstraat 110. Virginie Verrecas, die in Ichtegem een steungroep oprichtte, roept iedereen uit de regio op om goed uit de doppen te kijken. "Patty komt uit een asiel in het Spaane Huellas Puertollano. Ze werd er jarenlang liefdevol omringd door vrijwilligers en werd er steeds zeer goed verzorgd. Via de Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie Galgo Project vond Patty onderdak in Ardooie. De adoptant uit Ardooie was op reis. Toen haar mama de voordeur vergat dicht te trekken bij het uitladen van boodschappen, is Patty weggelopen." Virginie richtte de Facebookgroep 'Waar is Patty' op en haar oproep werd al honderden keren gedeeld op sociale media, helaas zonder succes. "We hebben al 800 flyers uitgedeeld en reiken nu een beloning uit van 1.000 euro voor wie de hond vindt of ons naar haar kan leiden", zucht Virginie. "De laatste keer dat ze werd gezien, was op 29 september. We hebben een vermoeden dat Patty ergens in huis werd genomen. Zelfs al is ze ergens in een liefdevol huis opgenomen, dan nog vragen we de mensen om ons te contacteren en zo alle onzekerheid weg te nemen. Ook bij de Nederlandse stichting is men ongerust."





Landbouwers wordt verzocht te kijken in stallen en schuren, omdat de hond er zou kunnen schuilen. Patty is ongeveer 58 centimeter groot. Tipgevers kunnen zich melden via de Facebookpagina of 0491/25.27.55 of 0475/23.03.23.





(TVA)