"Vluchtelingen zijn vedetten van de avond" MULTICULTURELE ETENTJES IN CULTUURKAPEL DE SCHADUW CHARLOTTE DEGEZELLE

23 maart 2018

02u40 0 Ardooie Via je traditionele keuken de harten van de Belgen veroveren. Het is een kans die Cultuurkapel De Schaduw biedt aan enkele vluchtelingen. Zij organiseren voortaan af en toe multiculturele etentjes waarbij vluchtelingen chef-kok van dienst zijn.

Cultuurkapel De Schaduw kan rekenen op zo'n 100 vrijwilligers. Sinds kort zijn daar enkele opvallende nieuwe gezichten bij dankzij Lies Deproost, kersvers vrijwilligercoördinator. "Toen Lies hier vorig jaar stage liep kwam ze met het idee om vluchtelingen te betrekken", vertelt coördinator Jonah Muylle. "Dat past perfect in onze filosofie van mensen verbinden. We organiseerden enkele multiculturele etentjes en nu Lies effectief bij ons aan de slag is, trekken we die lijn door."





Afrikaans feestmaal

Bij die multiculturele etentjes staan vluchtelingen achter het fornuis en worden de maaltijden gekoppeld aan een optreden. De vluchtelingen bepalen wat er op het menu staat, zowel voor de gasten als de artiesten. Vrijdag 23 maart zijn de uit Congo gevluchte broer en zus Alyce en Bienvenue Machozi chef van dienst. Zij zijn sinds drie maanden in België en verblijven al anderhalve maand in Ardooie. "Ze zijn bij De Schaduw verzeild dankzij m'n moeder die vrijwilliger is bij het OCMW", zegt Lies. "Na een eerste bezoekje staken ze hier onmiddellijk de handen uit de mouwen."





"Een leuke ervaring", zeggen Alyce en Bienvenue. "We komen dan ook, samen met enkele vrienden, met plezier koken. Al zijn we wat bezorgd dat de gasten onze keuken niet zullen lusten. We gaan voor een typisch Afrikaans feestmaal met kip, rijst, maniok ..." Bij het koken, de boodschappen enzovoort worden de vluchtelingen begeleid door Lies.





Ook op zaterdag 31 maart kan je van een onbekende keuken proeven in De Schaduw. Dan serveert Ahmed Hnaideq, sinds twee jaar in België en ondertussen ook erkend, een buffet van Palestijnse proeverijen. De komende maanden volgen er nog momenten waarop vluchtelingen de plak zwaaien in de keuken van De Schaduw.





"Je voelt dat de vluchtelingen groeien door zo'n initiatief. Ze nemen tijdens de avond zelf het woord en stellen hun gerechten voor. Het zijn echt de vedetten van de avond. Het is goed voor hun zelfvertrouwen en hun sociale contacten. Ook de gasten zijn steeds enthousiast dat ze een voor hen onbekende keuken leren kennen en zelfs de artiesten, aan wie we moeten vragen om twee uur eerder te soundchecken, zijn positief dat ze mee aan tafel kunnen schuiven."





Op 23 maart wordt het multiculturele etentje gekoppeld aan een optreden van Kosmo Sound. Op 31 maart volgt Molten Penguin na de hoofdschotel. Het etentje kost 10 euro. Meer via www.deschaduw.be.