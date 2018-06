"Trip naar Special Olympics kost flinke duit" SPAGHETTIAVOND ZODAT VOETBALLER BRAM (21) NAAR SPELEN KAN JOYCE MESDAG

14 juni 2018

02u40 0 Ardooie Voetballer Bram Verbrugghe (21) uit Ardooie mag volgend jaar deelnemen aan de Special Olympics World Games in Abu Dhabi. Omdat dat een flinke duit kost, organiseren zijn ouders en trainers bij G-voetbal Stasegem een spaghettiavond nu zaterdag 16 juni.

Bram is al jaren keeper bij G-voetbal Stasegem, en volgens zijn twee trainers is hij nog een goeie ook.





"Hij is echt heel erg bezig met het spel", zeggen trainer Geert Vandebuerie uit Stasegem en jeugdtrainer Filip Verbeke uit Deerlijk. "Hij roept aanwijzingen naar zijn medespelers als hij ziet dat ze een bepaalde hoek niet goed verdedigen, bijvoorbeeld, en hij kan de anderen ook heel goed motiveren. Hij is een erg gewaardeerde speler in ons team. Hij heeft daarnaast ook een goeie reputatie bij de spelers die tegen Stasegem komen spelen. Ze vinden moeilijk een gaatje om de bal door te krijgen."





1.500 euro

Voor de keepers kwam het dus niet als een verrassing dat hun poulain geselecteerd werd om mee te doen aan de wereldspelen volgend jaar. Maar met die selectie komt ook een investering.





"De organisatie van de Special Olympics draagt een deel van de kosten van hun deelname, maar elke deelnemer moet ook nog eens 1.500 euro opleggen", legt mama Trui uit.





"Dat is een flink bedrag dat we liefst niet met onze spaarcenten betalen. Met een spaghettiavond en pannenkoekenverkoop hopen we een groot deel van het bedrag bijeen te krijgen."





Coach Geert begrijpt niet goed waarom spelers met een beperking zoveel geld zelf moeten betalen. "Het verschil kan eigenlijk niet groter zijn. Onze Rode Duivels verdienen zo al bakken geld, als ze aan een wedstrijd deelnemen, moeten zij geen cent uit eigen zak betalen. En als ze winnen, krijgen ze nóg eens een flinke som."





Maar Bram daarom deze kans ontzeggen, dat kreeg Trui niet over haar hart.





"We zijn supertrots op Bram dat hij mag meedoen, en beschouwen het als een grote eer. Het is niet zo eenvoudig voor mensen met een beperking om in iets uit te blinken. Nu hij die kans krijgt, gunnen we hem dat ten volle."





Medaille

Bram is sinds kort aan de slag in een beschutte werkplaats.





"Nog voor ik wist dat ik geselecteerd zou zijn, had ik al eens gepolst of ik volgend jaar in maart 3 weken verlof zou kunnen nemen. Gelukkig mag het!", glundert Bram.





Bram kijkt heel hard uit naar de reis. "Ik ga veel nieuwe mensen leren kennen, want ik ken er maar een paar van de Belgische delegatie die meegaan. Ik zou heel graag met een medaille rond mijn nek naar huis komen. Anders ga ik toch wel een beetje teleurgesteld zijn."





Wie een ticketje wil kopen voor de spaghettiavond, of op een andere manier Bram wil steunen, kan mailen naar verbrugghe.carl@telenet.be of cannibalcorpse@pandora.be.