’t Ravotterke zoekt monitoren voor zomervakantie CDR

09 januari 2019

16u34 0

Speelpleinwerking ’t Ravotterke is op zoek naar jongelui van minstens 16 jaar met creatieve ideeën en verantwoordelijkheidszin om deze zomer de kinderen van Ardooie de tijd van hun leven te geven. Jongeren die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen via jeugddienst@ardooie.be of op 051/74.40.40.