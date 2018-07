't Is feest met K3 aan het nieuwe bufferbekken 23 juli 2018

02u26 0 Ardooie Ondanks de lichte regen is de officiële opening van het vernieuwde bufferbekken langs de Berlingmolenstraat in Ardooie vrijdag een succes gebleken.

De Waterbek, zoals het opgewaardeerde waterbufferbekken nu heet, is door het gemeentebestuur omgevormd tot een publiek natuurdomein met speeltuigen, wandelpaden en picknickbankjes. Kosten noch moeite werden gespaard voor de opening, met springkastelen, foodtrucks en gratis optredens van onder meer K3 en Guga Baúl.





Het toeval wou dat de eerste zomerregen sinds lang viel tijdens de opening, maar volgens burgemeester Karlos Callens (Groep 82) had dat weinig gevolgen voor de opkomst. "We hadden op zo'n vierduizend man gerekend, maar we hebben dat aantal ruim overschreden. We zitten zelfs bijna aan vijfduizend. Misschien is een paar honderd mensen thuisgebleven toen het in de vooravond licht begon te regenen, maar de gezinnen met kinderen zijn in elk geval massaal aanwezig", aldus de burgemeester.





De kinderen die tijdens het optreden van K3 met een speciaal bandje helemaal vooraan aan het podium mochten staan, zongen, dansten en tierden zich de longen uit het lijf. Tegenover zoveel kinderlijk enthousiasme maakte een beetje motregen niets uit. (SVR)