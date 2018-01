"Ik wil geen eendagsvlieg zijn" DENNIS CARTIER MIKT DIT JAAR OP 12 PLATEN EN EERSTE RADIOHIT CHARLOTTE DEGEZELLE

26 januari 2018

02u44 0 Ardooie Elke maand een plaat uitbrengen. Dat is de uitdaging die dj/producer Dennis Cartier (28), in het dagelijks leven Dennis Parmentier, zichzelf voorschotelt voor 2018. Het meest kijkt hij uit naar zijn eerste radioplaat, die vermoedelijk tegen de zomer gelanceerd wordt.

Na twaalf jaar hard werken heeft dj Dennis Cartier afgelopen zomer een hoogtepunt bereikt met zijn optreden op Tomorrowland. Dat heeft hem niet alleen heel wat extra fans opgeleverd, maar ook extra contacten met toppers als David Guetta en Fedde Le Grand. Het is dan ook nodig om het ijzer te smeden als het heet is en dat is precies wat Dennis van plan is. Het voorbije jaar heeft hij aan een eigen geluid gewerkt. Hij sloeg hierbij de weg van de tribal house in, een mix van traditionele house met etnische elementen die in België nog vrij onbekend is. Die sound wil hij nu delen met het publiek. "Dit jaar wil ik elke maand een plaat uitbrengen", vertelt hij enthousiast. "De eerste plaat, Shake it Down, verschijnt zondag op het Nederlandse label van Andrew Mathers, een tribal house-dj die hoge ogen gooit in Noord-Afrika en mij absoluut wou tekenen. Op 16 februari volgt dan 'Señorita', ook een clubplaat waarvoor we een videoclip aan het maken zijn. Een deel ervan is al opgenomen in Parijs. Naast deze twee clubplaten heb ik er nog zes op het schap liggen. In maart of april verschijnt dan een remix van Jelle Van Dael (gekend als zangeres van danceformatie Lasgo, nvdr.)."





Radiohit

Waar Dennis het meest naar uitkijkt, is de release van zijn eerste radiosingle. "Ik hoop dat die tegen de zomer uitgebracht wordt", gaat Dennis verder. "Er is interesse van een platenmaatschappij en de onderhandelingen zijn lopende. De titel van deze plaat wil ik nog even geheim houden, maar er hangt hier veel van af. Denk bijvoorbeeld maar aan The Chainsmokers. Die mannen timmeren al jaren aan de weg, maar pas sinds radioplaten als Closer zijn ze wereldberoemd. Een clubplaat wordt bijna altijd wel door enkele dj's opgepikt, maar bij een radioplaat moet je echt geluk hebben dat je nummer gespeeld wordt. Een radiohit is mijn grote droom, zeker omdat ik mijn muziek zelf maak. Ik wil dus niets aan het toeval overlaten en heb zelfs al een opvolger klaar voor het geval de eerste aanslaat. Ik wil geen eendagsvlieg zijn en hoop ooit te kunnen leven van mijn muziek."





Verder werkt Dennis ook aan een anthem voor Knack Volley Roeselare, opent volgende week zijn eigen webshop met merchandise en kan nu al met trots vertellen dat hij voor sfeer en gezelligheid zal zorgen op Balaton Sound in Hongarije en Sunny Beach in Bulgarije. Meer info op www.denniscartier.com.