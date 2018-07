"Dit moet beschermen tegen wateroverlast" PROVINCIE EN GEMEENTE LEGGEN BUFFERBEKKEN AAN IN MEERSENSTRAAT CHARLOTTE DEGEZELLE

14 juli 2018

02u25 0 Ardooie De provincie West-Vlaanderen start volgend jaar met de aanleg van een tweeledig bufferbekken aan de Meersenstraat, goed voor een capaciteit van 60 miljoen liter water. Samen met het bestaande bekken in de Berlingmolenstraat moet dit het centrum van de Sint-Maartensgemeente beschermen tegen wateroverlast.

Ardoois zorgenkind bij uitstek is de Roobeek. Bij hevige regenval zette ze het dorp al meermaals onder water. In mei 2016 was het bijna opnieuw zover. De bouwput van rusthuis Roobeekpark was toen de reddende engel. Die ving zo'n 20 miljoen liter water op en fungeerde als bufferbekken. Ondertussen wonen de eerste bewoners al een jaar in het rusthuis. De Ardooise waterproblematiek blijft echter prangend. Dat bleek vorig jaar in november toen er na een stevige regenvlaag zo'n 10 centimeter water in de ondergrondse garage van het rusthuis stond.





Sterke verbetering

Om de gemeente van overstromingen te vrijwaren werd eerder al een bufferbekken aan de Berlingmolenstraat aangelegd. Dat is sinds 2014 klaar maar onvoldoende om de gemeente te beschermen tegen het wassende water. "We deden ondertussen ook al enkele ingrepen in Koolskamp, zorgden ervoor dat de grachten goed uitgebaggerd zijn en nu komt er nog een tweede bufferbekken bij waarvoor wij de gronden aankochten", zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). "Dit moet de oplossing zijn om ons te beschermen tegen wateroverlast, al kunnen we niet garanderen dat er nooit overstromingen zullen zijn. De natuur is onvoorspelbaar", nuanceert Jeroen Bouvyn, technisch deskundige van de provincie. "Maar dat het een sterke verbetering wordt is een feit."





Concreet wordt er achter de tuinen van de woningen in de Watervalstraat een beschermende berm aangelegd die in hoogte varieert van 0,5 tot 1,5 meter. "De Roobeek verleggen we tot achter de berm", aldus Jeroen. "Daarnaast worden de weilanden anderhalve meter afgegraven, niet meer. Zo creëren we twee bufferbekkens die samen goed zijn voor 60 miljoen liter water. Ter vergelijking heeft het bekken in de Berlingmolenstraat een capaciteit van 83 miljoen liter. 90% van de tijd zullen de bekkens gewoon weilanden zijn die begraasd worden. We leggen geen meer aan. Op de Roobeek, ter hoogte van de slag in de Meersenstraat, komt een gecontroleerd debiet waardoor, zodra het kritiek wordt, het overstromingsgebied aangesproken wordt. Voor bij extreme situaties voorzien we ook een noodoverlaat die niet stuwt." Naast deze grote ingreep wordt ook het speelpleintje in de Pourbusstraat lichtjes afgegraven zodat hier wat overtollig water gestockeerd kan worden.





De provincie diende de nodige vergunningsaanvragen voor de werken in. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 21 juli.