Zwembad mikt op 100.000 bezoekers BAANTJES TREKKEN KAN VANAF FEBRUARI 2020 PETER LANSSENS

21 april 2018

02u53 0 Anzegem Anzegem en Deerlijk bouwen een zwembad op het Ommersheimplein in Vichte. De werken starten in december 2018. Zwemmen kan er vanaf februari 2020. Bouwheer Farys mikt op tot 100.000 bezoekers per jaar.

De nieuwe details werden donderdagavond bekendgemaakt op een infomarkt in de bib van Vichte.





"Het zwembad van 25 op 10 meter krijgt vijf trainingsbanen van 2 meter breed, die ook omgevormd kunnen worden tot vier officiële banen van 2,5 meter breed", zeggen projectleider Alex Kerckaert en relatiebeheerder Stef De Meulemeester van de bouwheer, de Gentse watermaatschappij Farys. "De diepte van het zwembad varieert van 1,15 tot 3 meter, op vraag ook van duikclubs Haaifive en Stingrays uit Deerlijk. Het zwembad krijgt verder een instructiebad van 5 op 10 meter, 22 indivuele kleedhokjes, 9 familiehokjes, 8 groepskleedkamers, bergkastjes, sanitair en een cafetaria. School- en clubzwemmen primeert. Buiten die uren is er ruimte voor recreatief zwemmen en nog vast te leggen activiteiten. We werken met zoutelektrolyse om het zwembadwater te ontsmetten. Het maakt het water zacht en kristalhelder, terwijl zwemmers geen last hebben van prikkende ogen of de geur van chloor. De openingsuren en de tarieven van het zwembad moeten nog bepaald worden, samen met de gemeentes. Belangrijk is dat het bad ook voor mensen met een beperking toegankelijk zal zijn. Zo krijgt het bad twee plateauliften, waarmee je mensen met een beperking in een rolstoel van kunststof in het water zet. Het zwembad wordt verder duurzaam en energiezuinig door bijvoorbeeld met zonnepanelen en warmterecuperatie te werken en doorgedreven te isoleren."





Brandweer

De bouw kost Farys 6.013.953 euro. De Vlaamse overheid subsidieert mogelijk 600.000 tot 1 miljoen euro, maar dat is nog niet zeker. De gemeentes Anzegem en Deerlijk betalen 30 jaar lang elk de helft van een jaarlijkse beheerkost van minstens 150.000 euro. Het zwembad krijgt voldoende parking. Want de brandweer verlaat het Ommersheimplein. De brandweer verhuist naar een nieuwe kazerne op de site Devos-Caby aan de Vichtesteenweg op de Belgiek in Deerlijk.





"De bouw start er op 7 mei 2018. De kazerne zou eind juni 2019 instapklaar moeten zijn", zegt Deerlijks schepen van Openbare Werken Jo Tijtgat (CD&V). Overigens is nu ook geweten dat de 'ploeterput', een stukje natuur waar de speelpleinwerking actief is, niet verdwijnt door de komst van het nieuwe zwembad. "We maken na de zomervakantie werk van de aanleg van een nieuwe 'ploeterput', boven de ingekokerde Kasselrijbeek achter het zwembad, tussen tennisclub Vichte en de gewestweg N36", zegt Anzegems schepen van Jeugd Jeremie Vaneeckhout (Groen).