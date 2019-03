Wielertoeristenclub Klim-op viert goud Peter Lanssens

18 maart 2019

Wielertoeristenclub Klim-op in Anzegem vat een vijftigste seizoen aan, speciaal in een nieuwe outfit. Met dank aan de inspanningen van sponsor Vloeren D’Hondt uit Tiegem. Klim-op, een van de oudste wielertoeristenclubs uit de regio, heeft zo’n zestig leden, waaronder vijf dames. De leden vierden de start van het gouden jubileumjaar met een stevig ontbijt in hun lokaal, café De Sportduif in Anzegem. De wielertoeristen kunnen opnieuw rekenen op chauffeur Willy Verbeke. Hij zorgt al jaren voor begeleiding, door hen trouw te volgen in zijn volgwagen.