Welke ondernemers krijgen Doend'rik? 21 februari 2018

Anzegem reikt jaarlijks enkele Doend'riks uit aan ondernemers die van zich laten spreken en moedigt hen zo aan. De tien genomineerden zijn Coiffure Sophie, De Stroomversnelling, IFPC en Runners Expert uit Anzegem, The Staff Solutions, Bart De Clercq, Trien Byttebier, Traiteur Vincent en Trilec uit Vichte en Dôlage uit Tiegem. Nieuw is dat er ook een Startende Doend'rik wordt uitgereikt aan ondernemingen die nog geen jaar bestaan. Hier zijn de genomineerden Luckymar en Café Renee uit Anzegem en Kaastaar uit Vichte. Wie zijn of haar top drie wil doorgeven, kan dat tot eind maart op www.anzegem.be/doendrik. (LPS)