Wéér uitstel voor nieuwe fietspaden langs N382? Peter Lanssens

21 december 2018

15u04 0 Anzegem Een drie jaar geleden aangekondigd project voor veiliger fietspaden op de N382 - van het Dorpsplein in Anzegem tot de aansluiting van de N382 met de N36 in Kaster, waar een verkeerspoort voorzien is - is uitgesteld. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordig Martine Fournier (CD&V) uit Menen.

Het gaat onder meer ook over de Statiestraat (N382), waar er ondertussen al meer dan acht jaar geleden een dodelijk ongeval was. Ramses Van Hulle stierf er op 20 november 2010 nadat hij er op zijn fiets werd aangereden. Volgens Fournier is Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) steeds meer een ‘minister van uitstel’. “De minister voorzag vorig jaar de aanleg van de fietspaden langs de N382 van Anzegem tot Kaster, in het kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, voor 2020. Maar de investering is nu niet opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning”, zegt Fournier. “Belangrijke projecten zoals investeren in fietsveiligheid in West-Vlaanderen worden zo al te gemakkelijk op de lange baan geschoven”, aldus Fournier. “Bij mijn weten staat het fietsproject nog steeds op de rails, want er is ondertussen al een studiebureau aangesteld”, reageert schepen van Mobiliteit Rik Colman (CD&V) verrast. “Ik hoorde nog niets van een uitstel. We gaan ons informeren.”