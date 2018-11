Wafels smullen op komedie 16 november 2018

02u28 0

Toneelgroep de Vlaschaard brengt morgen vrijdag 16 november om 20 uur de première van 'schoenmaker blijf bij je leest'. Dat is een hilarische komedie van Pol Anrys, in een regie van Jean Desmaele. Uniek is dat er ruim twee uur voor elke voorstelling al warme wafels op grootmoeders wijze verkrijgbaar zijn. Er zijn ook voorstellingen op zaterdag 17, woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 18 november om 18 uur, telkens in zaal De Linde in de Sint-Antoniusstraat in Ingooigem. De toegang is 8 euro. Meer info is terug te vinden op de site www.vlaschaard-ingooigem.be. (LPS)