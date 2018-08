Vuurlinie herdenkt Groote Oorlog 18 augustus 2018

Anzegem herdenkt de Eerste Wereldoorlog met Vuurlinie. Het hoogtepunt van het grootste culturele evenement ooit in de Gapersgemeente is morgen zondag 19 augustus.





Toneelgroepen brengen tussen 13.30 uur en 18 uur op acht locaties evocaties van aangrijpende scènes uit de lokale oorlogsgeschiedenis. Je verkent het theaterparcours, elke scène duurt zo'n tien minuten en wordt doorlopend gebracht, gratis.





Geïnteresseerden kunnen gaan kijken naar Uilenspiegel op Victoria Cross in de Sprietstraat in Tiegem, het Anzegems toneelgezelschap in kasteel Hemsrode, 't Vat in hoeve Dion De Clerck in Kaster, Lust in 't Schoone in het Lijsternest, vzw De Vlaschaard op het Kerkplein, FV De Vlaschaard in hoeve Freddy Vandemeulebroucke en De Schietspoele in de Stenen Molen in Ingooigem en Streven in het Oud Kasteel in Vichte.





Nadien is er om 21 uur een niet te missen multimediaal slotspektakel met een beklijvende videomix op een reuzescherm van twaalf op negen meter en ook live tekst-, dans- en muziekfragmenten op een podium. Het slotspektakel is op het terrein van OC De Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem, deelgemeente van Anzegem met zicht op de Vlaamse Ardennen. Kaarten kosten 8 euro aan de deur. Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.anzegem.be. (LPS)