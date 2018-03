Vroedvrouw Dimphna (26) opent Mimi Baby 16 maart 2018

03u02 0 Anzegem In Waregem opent dit weekend een gloednieuwe vestiging van babyspeciaalzaak Mimi Baby. Het is de eerste showroom-shop van Mimi Baby in de Leiestreek.

In de Kievitstraat zal Dimphna Devogelaere (26) uit Ingooigem (Anzegem) voortaan zorg dragen voor een uitgebreide collectie babyspullen.





"Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd als vroedvrouw", vertelt Dimphna. "Ik ging daarna aan de slag als verpleegkundige in het ziekenhuis van Oudenaarde maar de uitdaging van Mimi Baby vond ik een niet te missen kans. Dankzij mijn opleiding weet ik heel goed wat toekomstige ouders en hun baby's nodig hebben. Ik wil hen daarbij in een huiselijke sfeer bijstaan met deskundig advies. Een goed gevoel staat op de eerste plaats. Zodat de ouders in spe zorgeloos kunnen uitkijken naar de geboorte van hun kleine wondertje." Dimphna zwaait de deuren op 17 en 18 maart open. Wie tijdens het openingsweekend een cadeau koopt of geboortelijst vastlegt, krijgt alvast een goed gevulde goodiebag met tal van leuke geschenkjes. Dankzij een actie in de winkel zijn er nog leuke cadeautjes te winnen. Bij Mimi Baby kan je ook terecht voor geboortekaartjes en doopsuiker. (LSI)