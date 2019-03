Voetbalclub SV Anzegem en Chiro Anzegem in de bres voor zieke Juul (17): “Als mijn chemo achter de rug is, kan ik nu een écht verjaardagsfeest geven” Joyce Mesdag

10 maart 2019

18u09 0 Anzegem Voetbalclub SV Anzegem en Chiro Anzegem hebben het gezin van Juul Vansteenbrugge (17) de opbrengst van de benefietactie overhandigd die ze vorige maand voor hem organiseerden. Juul vecht tegen kanker. “We wilden hem een hart onder de riem steken”, zegt Jan Van Den Driessche, jeugdcoordinator bij SV Anzegem. “Dat de actie nog eens centen heeft opgebracht, was mooi meegenomen.”

Juul kreeg vorig jaar in november een keiharde diagnose. “Hij was al een tijdje heel erg moe”, vertelt zijn mama Karla. “Zó moe dat we het echt verdacht begonnen te vinden. Toen hij daarbovenop ook nog eens rugpijn kreeg, hebben we hem grondig laten onderzoeken. De dokters hadden slecht nieuws voor ons: Juul had lymfeklierkanker.” Er volgde vrij snel een schema waarmee de dokters de kanker wilden behandelen. “Hij keek onder meer tegen zes maanden chemo aan, maar zijn genezingskansen waren goed. We zijn er dus meteen tegenaan gegaan.”

Het immuniteitssysteem van Juul is zwak door de behandeling, en dus mag hij niet meer naar school. “Zijn grootste bezorgdheid was meteen dat hij zijn zesde jaar zou moeten overdoen”, gaat mama Karla verder. “Dankzij Bednet kan hij toch de belangrijkste lessen volgen. De leerstof waar hij het nog wat moeilijk mee heeft, komt een leerkracht thuis extra uitleggen. We worden echt heel goed geholpen door VTI Waregem, dat moet gezegd.” Dat vind ook Juul zelf. “Ik wil volgend jaar graag interieurvormgeving volgen”, zegt hij. “Dus ik concentreer me vooral op de leerstof die ik voor die richting zeker goed onder de knie moet hebben.”

Juul is leider bij Chiro Anzegem, maar hij moest ook daar enkele maanden verstek geven. “Sinds een paar weken voel ik me weer goed genoeg om weer te gaan. Maar alleen op dagen dat ik me goed voel, anders mag het niet. De andere chiroleiders springen dan meteen voor me in, dat lukt wel.”

‘We leven hard met hem mee’

Voetbalclub SV Anzegem en Chiro Anzegem sloegen vorige maand de handen in elkaar om een benefietactie voor Juul te organiseren. “Juul is een tijdje geleden al gestopt met voetballen”, zegt Jan Van Den Driessche, jeugdcoordinator bij SV Anzegem. “Maar hij heeft hier zijn hele jeugd gevoetbald, dus we leven heel hard met hem mee. Toen we hoorden dat hij het mentaal wat moeilijk had, wilden we graag iets voor hem doen. Al was het maar om hem te tonen dat we achter hem staan.”

De leden van Chiro Anzegem besloten meteen mee te helpen. “We kregen van verschillende mensen de vraag of we niet iets zouden doen voor Juul, want ze wilden hem ook graag steunen”, zeggen zijn vrienden Wout Colman en Maarten Vandenberghe. “We waren dus heel enthousiast om SV Anzegem te steunen. Juul is echt een hele optimistische, enthousiaste kerel die het echt met iedereen kan vinden. We hebben hem echt gemist de weken en maanden dat hij er niet bij kon zijn.”

Op zaterdag 16 februari namen meer dan 400 mensen deel aan een wandeling die de twee verenigingen hadden uitgestippeld, en nog eens 200 mensen kochten een steunkaart. Dat maakt dat de twee clubs 4.300 euro inzamelden. “We wilden hem in eerste instantie een hart onder de riem steken”, zegt Jan Van Den Driessche. “Dat de actie nog eens centen heeft opgebracht, was mooi meegenomen. Zijn ouders hadden liever geen centen, dus zijn we creatief geweest.”

Verjaardag

Bednet krijgt 1.000 euro, onder meer omdat de organisatie Juul helpt om zijn school af te maken. Verder kreeg het gezin enkele waardebonnen. “Met de reischeque van 700 euro zou ik graag een vlucht boeken voor ons hele gezin. Anders gaan we altijd met de auto weg, ik zou graag nog eens vliegen”, zegt Juul. Tot slot kreeg hij ook nog een cheque van 1.500 euro met één welbepaald doel: een verjaardagsfeestje voor zijn 18de verjaardag. “Tegen dan is mijn behandeling voorbij, dus dat wil ik wel goed vieren met familie en vrienden.”

Het gezin was geëmotioneerd door de geste van de voetbalclub en de jeugdbeweging. “Ik ben echt sprakeloos, dit is overweldigend”, zei mama Karla. “Dat zoveel mensen een steentje bijgedragen hebben, dat doet ons echt deugd. We kunnen er weer even tegen nu, we gaan ervoor!”