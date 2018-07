Vliegverbod duiven door pseudovogelpest 800 LIEFHEBBERS MOGEN NIET DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN LIEVEN SAMYN

20 juli 2018

02u44 0 Anzegem De vondst van een besmettingshaard van pseudovogelpest op een pluimveebedrijf in Waregem treft ook zo'n 800 duivenliefhebbers in Zuid-West-Vlaanderen hard. Liefhebbers uit veertien steden en gemeenten mogen in volle seizoen aan geen enkele wedstrijd deelnemen. "Een ware ramp", klinkt het bij provinciaal kampioen Luc De Laere (52).

De ziekte van Newcastle of pseudovogelpest sloeg begin juli al toe op een boerderij in Zulte, maar deze week raakte ook een pluimvee- en runderbedrijf in Nieuwenhove (Waregem) besmet. Daar moesten zo'n 40.000 kippen afgemaakt worden. De maatregelen die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uitvaardigde, treft ook de duivenliefhebbers in de streek hard. In een straal van tien kilometer rond Waregem mogen wedstrijdduiven 21 dagen lang het toezichtsgebied niet verlaten. Veertien West-Vlaamse gemeenten van Waregem over Wielsbeke, Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke, Ingelmunster, Harelbeke, Zwevegem, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Avelgem, Deerlijk tot in Anzegem zijn getroffen.





Geen selectie doorvoeren

"Deelnemen aan wedstrijden is voor ons uitgesloten", legt Luc De Laere uit. "En dat is in volle seizoen een catastrofe. Jonge duiven kunnen niet tonen wat ze in hun mars hebben. Dat betekent ook dat duivenliefhebbers geen selectie kunnen doorvoeren op basis van hun prestaties. En dat zal ook de volgende jaren gevolgen hebben. Maar het gaat er vooral om dat we onze hobby niet meer kunnen uitoefenen. Mijn provinciale titel verlengen, kan ik al vergeten. Weet je dat sommige duivenliefhebbers hun reis uitstellen om in de zomer met de duiven te kunnen spelen? Ze hebben dan wat meer tijd, het is nu mooi weer, maar toch ligt de duivensport in de streek stil. Een ramp. Voor de jonge duiven is drie vierden van het seizoen al naar de vaantjes, voor oude duiven één derde."





Luc De Laere hoopte samen met heel wat anderen dat het FAVV de maatregelen voor wedstrijdduiven wat zou versoepelen. Maar overleg gisteren leverde niets op. "Integendeel, de maatregelen zijn nog verlengd van 21 tot 30 dagen", klinkt het ontgoocheld bij de voorzitter van het nationaal sportcomité Boudewijn De Bosscher. "Onze duiven zijn ingeënt, in tegenstelling tot wilde duiven of vogels in de wilde natuur die wel nog rondvliegen", klinkt het nog bij Luc. "Als bv. de duivenliefhebbers die aan een wedstrijd deelnemen alle duiven in één lokaal zouden verzamelen, is er toch geen gevaar voor besmetting? Maar we krijgen weinig gehoor."