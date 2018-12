Vijf ton kroonkurken voor onderzoek naar erfelijke aandoening Joyce Mesdag

16 december 2018

Op een inzamelmoment in Anzegem door de vzw Zebrapad, een vereniging die de ziekte EDS meer bekendheid wil geven, werden deze namiddag om en bij de 5 ton kroonkurken in een container gegoten. EDS staat voor Ehlers Danlos Syndroom, een zeldzame genetische ziekte waar nog maar weinig over bekend is. Op verschillende inzamelpunten werden het hele jaar lang kroonkurken ingezameld, om op die manier het wetenschappelijk onderzoek naar de erfelijke aandoening financieel te kunnen steunen. De kroonkurken van op al die verschillende inzamelpunten werden samen gebracht vanmiddag. Vzw het Zebrapad had voor een hoogtewerker gezorgd, zodat al wie kroonkurken kwam binnen brengen, kon zien hoe dat eruit ziet, 5 ton aan kroonkurken. In 2019 organiseert het Zebrapad een nieuwe kroonkurkinzameling. Vzw de Sleutelganger in Ingooigem is een van de plaatsen waar je kroonkurken kan binnen brengen.