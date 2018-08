Vier auto's verloren na brand in filiaal Delrue Rent Services 04 augustus 2018

02u34 0 Anzegem Een hevige brand heeft donderdag rond 20 uur grote schade aangericht in het Roeselaarse filiaal van het autoverhuurbedrijf Delrue, met hoofdkantoor in Anzegem. Daarbij zijn vier wagens verloren gegaan en ook een oplegger voor promodoeleinden deelde in de brokken.

Automobilisten op de N36, waarlangs het Roeselaarse filiaal gelegen is, hadden de brand opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, laaiden de vlammen al hoog op. De brand ging gepaard met een rookwolk die tot kilometers ver te zien was. De brandweermannen konden verhinderen dat het vuur oversloeg naar andere huurwagens. Een Citroën Berlingo van zeven maanden oud en een Mercedes Vito met negen zitplaatsen, gingen volledig in vlammen op. Een Renault Kangoo en een bestelwagen Renault Master liepen minder zware brandschade op, maar zijn ook helemaal verloren. Een van de wagens was verhuurd aan een familie, die ondertussen op reis is vertrokken. "Gelukkig hebben we voor die mensen een oplossing gevonden", zegt filiaalleider Emmanuel Hanssens (41). Over de oorzaak van de brand bestond gisteren nog geen duidelijkheid. De parketdeskundige verzekerde Hanssens wel dat er geen kwaad opzet in het spel was. Delrue Rent Services telt meer dan zeshonderd huurwagens. (VHS)