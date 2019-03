VIDEO. Gevoelsplekken maakt kans op Gouden Kinderschoen Peter Lanssens

25 maart 2019

07u20 1 Anzegem De Buitenschoolse Kinderopvang in Anzegem is met het project Gevoelsplekken voor de Gouden Kinderschoen genomineerd, in de categorie Kind Schoolgaand.

De vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) – Steunpunt Kinderopvang wil met de Gouden Kinderschoen lokale projecten rond kinderopvang in de kijker zetten en bekronen. Een gevoelsplek is een afgebakende en veilige plek, waar kinderen hun gevoelens tonen zonder gestraft te worden. De realisatie van de gevoelsplek in de Buitenschoolse Kinderopvang gebeurde in samenwerking met de begeleiders, de kinderen en De Bleekweide, een organisatie die kinderen tijdens hun levensparcours begeleidt.

Woede en agressie

Een gevoelsplek vermijdt dat kinderen gevoelens opkroppen. Want dat worden ontaarde gevoelens, die vaak een uitweg vinden in moeilijk gedrag, plotse woede en agressie. “Door kinderen te leren dat ze gevoelens mogen toelaten en uiten, leren we ze weerbaar worden”, zegt schepen van Jeugd Yannick Ducatteeuw (Inzet). Wie het project een duwtje in de rug wil geven: stemmen kan op de website www.goudenkinderschoen.be.