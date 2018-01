Verkiezingen 2018: CD&V belooft transparantie, Luk Schelfhout wil fusie 02u50 0

De afdeling van CD&V in Deerlijk is volop bezig met de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van zondag 14 oktober. Burgemeester Claude Croes, die opnieuw lijsttrekker wordt voor CD&V Deerlijk, laat weten dat hij wil afstappen van het klassieke zuilensysteem. En er is meer. "De samenstelling van het toekomstige schepencollege ligt volledig in handen van de kiezer. Diegene met de meeste voorkeurstemmen krijgt het mandaat, zonder voorafgaande afspraken, en dus met volledige transparantie. We willen de kandidatenlijst in maart klaar hebben. De lijstvolgorde zal pas eind mei worden bekendgemaakt", belooft hij. Ook Luk Schelfhout, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 met de eenmanspartij Durf! naar de kiezer trok, zoekt gelijkstemden om een lijst samen te stellen voor de nakende verkiezingen. Hij ijvert onder meer voor een fusie met Anzegem. "Deerlijk staat voor grote uitdagingen die het financieel moeilijk kan dragen zonder extra geld aan de inwoners te vragen. Bij dergelijke fusies garandeert de Vlaamse regering een schuldovername van 500 euro per inwoner", legt hij uit. Maar volgens burgemeester Claude Croes wordt in 2018 nog geen beslissing genomen over een fusie. "Laat ons eerst de samenwerkingsprojecten afwerken met de twee gemeenten. Dat is nu prioritair", reageert hij.





(DRD)