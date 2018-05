Verkaveling krijgt geen vergunning 16 mei 2018

Een verkaveling met zeventien woningen en twee flatgebouwen - gepland tussen de Brouwerijdreef, Oostdorp (N36) en Bassegembosstraat in Tiegem - krijgt geen vergunning van de gemeente Anzegem.





"Het dossier omvat geen volledig antwoord op de gevreesde wateroverlast en de impact op de mobiliteit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jeremie Vaneeckhout (Groen). Buurtbewoners lopen er ook niet warm voor. Ze vrezen voor inkijk in hun tuinen en woningen.





De verkaveling van ondernemer Marc Avet is uitgewerkt door Wielfaert Architecten uit Waregem. De kroonlijsthoogte van de flatgebouwen is identiek aan die van de woningen. Het dossier met ook groen, een openbaar speelplein, waterpartijen, een petanqueveld en wandel- en fietspaden wordt nu herbekeken. (LPS)