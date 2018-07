Veld afgebrand 09 juli 2018

02u43 0

In de Holstraat in Anzegem is gisteren rond 17 uur een stoppelveld afgebrand. Negenhonderd vierkante meter veld ging in de vlammen op en bleef zwartgeblakerd achter. Het vuur veroorzaakte een hevige rookontwikkeling. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door de aanhoudende warmte. De kleinste vonk, of zelfs een stukje glas in de berm, kan voldoende zijn om brand te veroorzaken. (LSI)