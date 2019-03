Vandaag is rood...de kleur van Leefschool

Groene Poortje Peter Lanssens

20 maart 2019

15u13 0

Leerkrachten legden woensdag ook in onze regio massaal het werk neer, uit protest tegen het huidige onderwijsbeleid van de Vlaamse regering. Vooral in de kleuterklassen en de lagere scholen is de onvrede groot. Niet iedereen staakte. Het ongenoegen werd hier en daar ook anders getoond. Zo droegen bijna alle leerkrachten en leerlingen van Leefschool Groene Poortje in Kaster bij Anzegem rode kleren. “Om zo de leerkrachten van alle scholen een warm hart toe te dragen en te tonen dat ook wij niet akkoord zijn met de bezuinigingen”, zegt leraar Wouter Kerwyn. Ook in de vrije basisschool Duizendpluspoot in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem werd er niet gestaakt. Daar werd aan de schoolpoort voor de start van de lessen kort actie gevoerd. Alle leerkrachten gingen er in het zwart aan het werk. In Buitenschool De Bergop in Tiegem bij Anzegem droegen de leerkrachten eveneens zwart.