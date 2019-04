Van ex naar huisgenoot tot gokverslaafde dief LSI

01 april 2019

15u27

Bron: LSI 0 Anzegem Er hangt een 48-jarige man uit Anzegem een celstraf van zes maanden boven het hoofd omdat hij met de gestolen bankkaart van de moeder van zijn ex uit Wervik 2.282 euro afhaalde. Het geld ging vooral naar online gokspelen. Yves B. daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk.

Hij was destijds een tijdlang de vriend van de dochter van het bejaarde slachtoffer. Toen het slachtoffer in het ziekenhuis was opgenomen, trok hij opnieuw even bij de dochter in. Hij maakte van een tankbeurt misbruik om de code van de bankkaart van de bejaarde moeder te ontfutselen. Die gegevens gebruikte hij ’s nachts om online te gokken maar ook brandstof in zijn bromfiets te tanken of gewoon geld af te halen. B. liet verstek gaan. Tijdens een verhoor beweerde hij dat het gokken met medeweten van de dochter van het slachtoffer gebeurde. Vonnis op 29 april.