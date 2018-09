Valse ontmossers op pad 03 september 2018

02u30 0

In Vichte zijn zaterdag valse dakontmossers opgemerkt. Drie Franstalige mannen belden op verscheidene adressen aan en stelden voor om tegen een prijsje daken te ontmossen. Een alerte bewoner belde de politie, maar nog voor een patrouille ter plaatse was, sloegen de daders met een witte bestelwagen op de vlucht. De politie raadt aan om nooit in te gaan op dergelijke voorstellen, want de werken zijn vaak van mindere kwaliteit of de afgesproken prijs wordt niet gerespecteerd. (LSI)