Vader slachtoffer explosie krijgt telefoon tijdens onderhoud met directie bedrijf: “‘Uw zoon is weer bij bewustzijn’. Ik reed halsoverkop naar ziekenhuis” Hans Verbeke

28 januari 2019

23u00 0 Anzegem Ziggy Vanryckeghem (20) ligt niet langer in een coma na de stofexplosie bij ramen- en deurenproducent Pouleyn in Vichte. “Mijn zoon is wakker en herinnert zich alles glashelder”, zegt vader Kurt. “Hij is optimistisch en maakt weer grapjes. De grote klap moet nog komen, maar we zijn er voor hem, met velen. En we hopen dat zijn werkmakkers ook zo blijven vechten om er weer bovenop te komen.”

De politie van de zone Mira organiseerde maandagnamiddag een onderhoud tussen de families van de slachtoffers en de directie van het ramen- en deurenbedrijf Pouleyn uit Vichte. Een stofexplosie in een silo met houtafval veroorzaakte daar vrijdagmorgen niet alleen een korte, hevige brand, maar eiste vooral ook een bijzonder zware menselijke tol. Vier arbeiders van Ruimdienst Cannie, die ter plaatse waren om de silo leeg te halen, belandden in de vuurzee. Eén van hen, Matthias Vuylsteke (23), haalde het niet. De drie andere slachtoffers liepen zware brandwonden op, twee verkeerden in levensgevaar.

Ziggy is weer helder van geest. Hij herinnert zich alles en is positief. 't Is een ongelooflijke vechter. Ik ben trots op hem Kurt Vanryckeghem

Vechter

Ook Kurt Vanryckeghem, de vader van slachtoffer Ziggy (20) uit Izegem, was bij het onderhoud aanwezig. “Maar ik ben er halsoverkop weggelopen toen ik telefoon kreeg van het UZ in Gent. “Uw zoon is weer bij bewustzijn”, klonk het. Zo snel ik kon, ben ik naar Gent gereden.” Vader Vanryckeghem kon voor het eerst sinds het drama weer met zijn zoon praten. “Ziggy is helder van geest”, vertelt hij geëmotioneerd. “Hij herinnert zich perfect wat er gebeurd is. Het valt mij op dat hij positief blijft. Er kwam zelfs alweer wat humor aan te pas, zoals we dat van Ziggy gewoon zijn. ’t Is een ongelooflijke vechter. Ik ben trots op hem. Ziggy wil vooruit, zoveel is duidelijk. Maar we zijn er ons van bewust dat de emotionele klap nog volgt. Het is niet niks wat hij heeft meegemaakt en de balans is zwaar. We zullen hem zo goed mogelijk opvangen. De steun die we krijgen, doet ongelooflijk veel deugd. We wisten niet dat Ziggy zoveel vrienden had.” De ouders denken echter niet alleen aan hun zoon. “We leven mee met de familie van Matthias, die geen kans meer heeft gekregen. En we hopen ongelooflijk hard dat zijn werkmakkers Axel en Alexander, die in het UZ Gasthuisberg in Leuven liggen, ook de kans krijgen om te vechten voor hun leven zoals Ziggy dat doet. We duimen voor hen.”

Antwoord

Vanryckeghem is ook tevreden dat hij een flink stuk van het onderhoud met de directie van Pouleyn heeft meegemaakt. “De grote baas was er, zijn zoon en ook de CEO. Ik heb gezien dat het mensen zijn met een hart. Ze hebben emotie getoond en dat vond ik belangrijk. Wat bij hen gebeurd is op het bedrijf, is niet zomaar een dossier met een nummer. Niemand heeft dit gewild, niemand wenst dit de ander toe. Het is nu wachten op de resultaten van het onderzoek, waaruit hopelijk zal blijken wie in de fout is gegaan. Want daar willen we uiteraard een antwoord op.”

Vragen en verwachtingen kunnen meedelen

Ook Alicia Waelkens was bij het onderhoud aanwezig. “We hebben beperkte informatie gekregen maar eigenlijk kan er nog niet veel gezegd worden”, zegt de 26-jarige vrouw uit Vichte. Vrijdag verloor ze haar vriend Matthias die haar, zo vernam ze intussen van zijn vrienden, straks op Valentijnsdag ten huwelijk zou vragen. “Tijdens het onderhoud konden we onze vragen en verwachtingen kwijt. Dat was goed. Al beseffen we wel dat er op de vraag wie schuld treft bij deze verschrikkelijke gebeurtenis niet snel een antwoord zal komen.” Intussen rollen Alicia en de familie van de ene emotie in de andere. Zo waren ze zaterdag ook aanwezig op het speelveld van Eendracht Vichte, waar Matthias als doelman actief was. Zijn ploegmaats legden bloemen en een foto neer in het doel.