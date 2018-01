Uitkijkplatform komt op Meuleberg 02u25 0

De gemeente Anzegem krijgt een subsidie van 148.990 euro van provinciebedrijf voor toerisme Westtoer om te investeren in een platform. Het uitkijkplatform komt niét tussen de Braam- en Tjampensstraat, maar in de Meuleberg 5, tussen de Meuleberg en Dolageweg in Tiegem.





"De toren was eerst in de Tjampensstraat voorzien, maar is daar nu geschrapt omdat omwonenden geen voorstander waren en je er geen zicht van 360 graden hebt", zegt schepen van Toerisme Koen Tack (N-VA). Het nieuwe platform wordt tien meer hoog en zal tot twintig personen kunnen dragen.





De kostprijs is 200.000 euro, de inrichting van een kleine parking voor auto's en fietsers inbegrepen. "De toren komt net voor een haag, aangeplant langs het terrein van een ondergronds waterreservoir", vervolgt Tack. "We moeten wel nog een akkoord hebben met De Watergroep, vooraleer de werken op te kunnen starten. De toren is ontworpen door Jos De Wolf van Net Architectuur uit Gent. We hopen de bouw in de loop van dit jaar te laten aanvatten, om het uitkijkplatform uiterlijk tegen Pasen in 2019 te openen.





(LPS)