Uitbater nachtwinkel bedreigd tijdens overval 14 mei 2018

Twee onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag de nachtwinkel overvallen op het Dorpsplein in Anzegem. Dat gebeurde kort voor middernacht. De twee, die gekomen waren op motorfietsen, stapten rond half twaalf de winkel binnen. Onder bedreiging van een wapen verplichtten ze de uitbater om de kassa open te maken. Daardoor konden ze zo'n 2.000 euro buitmaken. Vervolgens gingen ze op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. (VHS)