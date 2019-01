Twee rode brievenbussen weg Peter Lanssens

21 januari 2019

Bpost verwijdert in maart rode brievenbussen in Vlaanderen omdat het gebruik daalt. Er is protest omdat sommige mensen vinden dat ze de mogelijkheid moeten hebben om hun post zelf in een brievenbus te gooien. De impact voor Groot-Anzegem blijft beperkt. Er verdwijnen enkel twee rode brievenbussen: in de Beukenhofstraat 71 in Vichte en op het Statieplein 3 in Anzegem. De andere veertien rode brievenbussen in Anzegem en deelgemeenten Vichte, Ingooigem, Tiegem en Kaster blijven behouden.