Tot 131 per uur op N382

23 februari 2018

De politie voerde de eerste twee weken van februari snelheidsmetingen uit in de Kerkstraat (N382), ter hoogte van het Gapersplein in Anzegem. Het ging over metingen richting het centrum. Je mag er maximum 50 kilometer per uur rijden, maar 15 procent van de chauffeurs houdt zich daar niet aan. Met ook zware overtredingen zoals bij auto's een uitschieter tot 131 kilometer per uur, bij bestelwagens tot 106 per uur, bij trucks zonder trailer tot 113 per uur en bij vrachtwagens met trailer tot 90 per uur. Omdat er pas ten vroegste in 2030 mogelijk een ringweg rond Anzegem komt, vraagt de gemeente om na te denken over maatregelen op de N382 zelf. Er is een schrijven gericht aan gouverneur Carl Decaluwé en het agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen. De politie houdt vaak controles. (LPS)