Tijdelijk café zoekt uitbater 17 mei 2018

Het gemeentebestuur van Anzegem laat na het succes van vorig jaar ook deze zomer tot september een tijdelijk café toe in het Sint-Arnolduspark in Tiegem. Een eerste inschrijfronde leverde helaas geen geschikte kandidaten op. Het gemeentebestuur doet nu een tweede oproep naar mensen die het zien zitten om in de prachtige groene omgeving tijdelijk een leuk café te openen. De voorwaarden zijn nu ook wat aangepast. Geïnteresseerden hebben tot 8 juni de tijd om een concept in te dienen bij de gemeente. Meer uitleg staat op de site www.anzegem.be. (LPS)