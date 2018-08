Tiegemnaar gaat voor winst op Grote Steeple: "Als het lukt, spring ik in de Gaverbeek" 28 augustus 2018

02u28 0 Anzegem Jean-Pierre Vanden Heede (66) uit Tiegem gaat voor winst op de Grote Steeple Chase van Vlaanderen, de koers der koersen op de hippische hoogdag. De baas van bouwonderneming Ecobo in Zwevegem rekent op zijn paard Scawork.

Er nemen twee paarden van Jean-Pierre Vanden Heede deel aan de Grote Steeple Chase: het paard Scawork en het paard Votre Plaisir. Vooral Scawork, die in Nantes en Clairefontaine al de winst van twee grote steeples op zijn naam heeft kunnen schrijven, kan stunten. "Het is nu of nooit, Scawork is een prima paard en is momenteel in topvorm", vertelt Jean-Pierre Vanden Heede. "We gaan meteen de kop proberen te nemen. Als dat lukt, zullen de anderen snel moeten zijn om Scawork nog bij te kunnen benen, laat staan voorbijsteken. Want Scawork kan uitstekend tempo lopen. We nemen het vooral op tegen de vier paarden Taupin Rochelais, Varabad Du Buisson, Vol Noir De Kerser en Brise De Kerser, zeg maar de armada, met als trainer Patrice Quinton. Maar Defit D'Estruval vrezen we het meest, een heel mooi en goed paard met als trainer Macaire. Het wordt alles of niets, maar ons team gelooft er geweldig in. Scawork is een van mijn beste paarden ooit, en dat terwijl ik al vijftien jaar op Waregem Koerse actief ben. Dat wil toch iets zeggen. Nog eens een Belgische winnaar op de Grote Steeple, dat moet dit jaar lukken. En als het lukt, spring ik in de Gaverbeek. De winnaar krijgt 50.000 euro, maar het is me vooral om de eer te doen", aldus Vanden Heede.





Hij neemt met nog twee paarden deel in andere koersen: Let It Song in de Prijs Felix De Ruyck en Tamara Du Granit in de Prijs Jacques Du Roy De Blicquy. (LPS)