Taartenmeisje opent zomerbar in Tiegembos 05 juli 2018

Anneleen Deseyn (27), die de voorbije jaren harten veroverde met haar zelfgebakken taarten tegen verzuring, heeft een zomerbar in Tiegembos geopend. Ruim 20 jaar nadat het laatste pintje in toenmalig café 't Bosdal werd opgediend, brengt de zomerbar er de nostalgie terug. "De bar is met knipoogjes naar het verleden ingekleed, met foto's uit de Tiegemse geschiedenis en postkaarten uit de negentiende en twintigste eeuw, toen Tiegem nog een bedevaartsoord en een vakantieplek was", vertelt Anneleen Deseyn. "Om de folklore terug te brengen, kan je hier weer een postkaartje uit Tiegembos versturen."





Pilates

Zomerbar Tiegembos zet Anzegemse streekproducten en eenvoudige hapjes op de kaart. Je kan er verder een lokaal biertje en andere drankjes nuttigen. De uitbating wordt met leuke activiteiten in het bos gecombineerd. Zijn nu al zeker: pilates, een bootcamp, kindernamiddagen op woensdag en een buffet met aperohapjes op zondagvoormiddag. "Ik hoop dat het bos weer de ontmoetingsplaats mag worden die het vroeger ook was", zegt Anneleen Deseyn.





Waterballon

"Het moet niet altijd een pretpark of een loungebar aan de zee zijn. Zo kan je in Tiegembos met je voeten in een van de zwembadjes zitten of met een waterballon spelen." De zomerbar is tot 16 september telkens open op woensdag en vrijdag van 14 tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 20 uur. Meer info over de zomerbar staat op de Facebookpagina Tiegembos. (LPS)